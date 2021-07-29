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В Минобороны Азербайджана заявили о нарушении перемирия на границе со стороны Армении

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
В Минобороны Азербайджана заявили о нарушении перемирия на границе со стороны Армении
Фото: mod.gov.az/ru

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы. Об этом в четверг, 29 июля, сообщило Минобороны Азербайджана.

Так, Армения вновь нарушила договоренности о прекращении огня.

— 29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10–12 гранат F-1, — говорится в сообщении.

В азербайджанском ведомстве подчеркнули, что противник был подавлен ответным огнем. При этом ситуация находится под контролем ВС Азербайджана, пишет РИА Новости.

До этого в Минобороны Армении сообщили о локальных боях на границе с Азербайджаном. Говорилось, что военные силы Азербайджана нарушили перемирие на северо-восточном участке границы примерно в 03:40 по местному времени (в 02:40 по московскому).

Власти Азербайджана 7 сентября 2020 года обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении заявили, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны стали сообщать об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

На протяжении октября противоборствующие стороны трижды договаривались о перемирии. Однако данные соглашения почти сразу после объявления разрывались и замещались взаимными обвинениями.

Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В соответствии с соглашением вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские миротворцы в Карабахе будут поддерживать режим прекращения огня и военных действий.

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