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В Минобороны Армении сообщили о локальных боях на границе с Азербайджаном

Полина Долганова

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
В Минобороны Армении сообщили о локальных боях на границе с Азербайджаном
Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Локальные бои идут на границе Армении с Азербайджаном. Об этом в среду, 28 июля, заявили на официальном сайте Министерства обороны Армении.

В сообщении говорится, что военные силы Азербайджана нарушили перемирие на северо-восточном участке граниhttps://www.mil.am/hyцы примерно в 03:40 по местному времени (в 02:40 по московскому).

В свою очередь минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в инициировании провокаций. Согласно заявлениям ведомства, ВС Армении продолжают провоцировать бои на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы. Азербайджанская сторона заявляет, что в среду, 28 июля, начиная примерно с 00:50 по местному времени армянские ВС начали интенсивно обстреливать азербайджанскую армию из стрелкового оружия и гранатометов. Минобороны Азербайджана также сообщило о двоих пострадавших в результате обстрелов. Им была оказана медицинская помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

— Мы еще раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами, — подытожили в минобороны страны.

До этого, в апреле, «ВМ» писала, что два российских миротворца пострадали при взрыве мины в Нагорном Карабахе.

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