Нежилое помещение на западе Москвы выставлено на торги

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Василисы Кожиной, 12 Карта всех событий

Помещение, расположенное в пешей доступности от станций метро «Багратионовская» и «Парк Победы», выставлено на торги, рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Площадь помещения по адресу улица Василисы Кожиной, дом 12 составляет 570,5 квадратных метра. Стартовая арендная цена — 3,8 миллиона рублей. В помещении можно разместить мастерскую, магазин-склад или фитнес-клуб.

Как уточнил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко, объект удачно расположен, в пешей доступности от него находятся парк, Поклонная гора, Триумфальная арка и апарт-комплекс с уникальной инфраструктурой. В данном районе — высокий и разнообразный пешеходный трафик, состоящий не только из жителей района.

Заявки на участие в торгах принимают до 10 сентября. Сами торги запланированы на 21 сентября, сообщается на официальном сайте Центра управления городским имуществом.

С начала 2021 года Москва реализовала на торгах по продаже и аренде 61 земельный участок общей площадью 22,3 гектара, что сопоставимо с показателями 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, 50 участков город сдал в аренду, а 11 участков отдал на продажу.