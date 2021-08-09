Директор центра Гамалеи рассказал, как превратить COVID-19 в управляемое заболевание

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Коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет вакциноуправляемым заболеванием, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

В документальном фильме «Пока живы — будем жить» эксперт заявил, что это произойдет, когда будут созданы адекватные меры и средства борьбы против COVID-19. Благодаря им удастся перевести коронавирус в разряд вакциноуправляемых болезней, подобно гриппу, кори и краснухе.

Гинцбург также рассказал, что вакцинация против коронавируса может защитить человека от вируса на срок более двух лет благодаря так называемым клеткам памяти. Если исходно у человека образовалась сотня таких клеток, в результате введения второй дозы вакцины сформируется уже десять тысяч клеток памяти. Если при однократном введении есть гарантия защиты клетками памяти в течение трех-пяти месяцев, то при двукратном — более двух лет, цитирует главу центра Гамалеи ТАСС.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян, первым компонентом вакцинировано более 39 миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.