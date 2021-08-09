Названы страны, мигранты из которых чаще ездят по поддельным правам в Москве

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Граждан Узбекистана и Таджикистана чаще всего среди иностранных граждан в Москве задерживают за использование поддельных водительских удостоверений. Об этом рассказали в столичных правоохранительных органах.

Сотрудники полиции на постоянной основе ведут борьбу с поддельными водительскими удостоверениями, в том числе среди иностранцев. Мигранты из Узбекистана являются лидерами среди приезжих, которые водят в столице автомобили с фиктивными документами. На втором месте по количеству выявленных фальшивок оказались водители из Таджикистана.

Реже всего фальшивые водительские права изымают у граждан Туркмении и Киргизии.

По всем фактам обнаружения подделок полиция возбуждает уголовные дела по статье 327 Уголовного кодекса России «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов», рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

С 1 апреля 2021 года в России начал действовать новый административный регламент МВД, который исключает площадку в формате отдельного экзамена, сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей в условиях реального дорожного движения. За это время экзамены сдали свыше 1,1 тысячи человек, но лишь 30 процентов из них получили положительную оценку. При этом с первого раза успешно сдали экзамен только 13 процентов будущих водителей.

МВД намерено пересмотреть отношения экзаменатора и гражданина, который сдает на права. А именно планируется изменить конкретные положения, касающиеся действий водителя и экзаменатора при проверке маневров. О чем конкретно идет речь, пока не уточняется.