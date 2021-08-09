Познер оценил выступление российской сборной на Олимпиаде-2020

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал результаты отечественной сборной на прошедших летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

— Мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами, — заявил ведущий.

Познер также высказал свое мнение по поводу скандала с судейством в рамках турнира по художественной гимнастике. По его словам, в этом виде спорта субъективизм играет важную роль, поэтому могут иметь место симпатии и антипатии.

При этом журналист не исключил, что в данной ситуации присутствовал и политический подтекст.

Телеведущий подытожил, что сборная Россия «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы употребляли ранее допинговые препараты, передает «Матч ТВ».

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил не закрывать глаза на эту ситуацию.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.

На ОИ российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Россиянам было запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучала музыка Петра Чайковского вместо гимна.