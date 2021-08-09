Сборная России выступит на ОИ в Пекине под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна

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Сборная России на предстоящих зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна. Внешний вид формы отечественных спортсменов в настоящее время находится на финальной стадии согласования. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

— Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна, — цитирует президента комитета РИА Новости.

Поздняков также добавил, что многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях прошедших Игр в Токио, выражали благодарность России за выбор музыки Чайковского.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.