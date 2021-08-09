Столичных экспортеров пригласили в программу продвижения на зарубежные рынки

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Прием заявок на участие в четвертом наборе акселерационной программы GoGlobal открылся в понедельник, 9 августа. Программа поможет московским предприятиям выйти на зарубежный рынок.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, совместная программа Московского экспортного центра (МЭЦ) и «Акселератор ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив была запущена в 2020 году. По итогам двух предыдущих потоков столичные бизнесы заключили 71 контракт на общую сумму более 110 миллионов рублей.

— Участники третьего набора пока продолжают работу по программе, — уточнил Фурсин.

По его словам, участие в программе позволит компаниям проанализировать зарубежный рынок и выбрать для себя самые подходящие направления экспорта.

При этом предприятиям будет оказываться постоянная поддержка: специалисты будут не только их мотивировать, но и развивать у предприятий проседающие компетенции.

По итогам программы результаты будут продемонстрированы международным партнерам.

Принять участие в акселераторе смогут те компании, которые зарегистрированы в столице и имеют готовый продукт с продажами на российском рынке. В составе команды участника должны быть специалисты по продажам и маркетингу, а также эксперты по развитию международного экспорта.

Стать участником программы можно на конкурсной основе: комиссия оценит готовность компаний поставлять продукцию за границу и отберет 30 лучших кандидатов.

Подать заявку на участие можно до 26 августа, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Одним из перспективных направлений экспорта товаров московских производителей является Восточная Европа. За первые пять месяцев 2021 года они поставили в этот регион разного рода продукции почти на полтора миллиарда долларов. Об этом ранее рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.