Экспорт московских компаний в страны Восточной Европы составил почти полтора миллиарда долларов

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Одним из перспективных направлений экспорта товаров московских производителей является Восточная Европа. За первые пять месяцев 2021 года они поставили в этот регион разного рода продукции почти на полтора миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наибольшим спросом в Восточной Европе пользуются промышленные товары. На их долю пришлось свыше 90 процентов экспорта.

— В январе — мае 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Восточной Европы составил 1,49 миллиарда долларов США, что на 135,8 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 130,8 процента больше, чем в 2019-м. При этом большая часть поставок — более 95 процентов — приходится на промышленные товары. Так, по итогам первых пяти месяцев 2021 года промышленный экспорт составил 1,44 миллиарда долларов, — отметил заместитель мэра.

Спектр поставляемых столичными производителями товаров в страны Восточной Европы довольно широк. Здесь присутствуют многие сферы производства — от пищевой промышленности до высоких технологий.

В период пандемии был высок спрос на фармацевтическую продукцию. Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров обратил внимание, что ключевым покупателем товаров данного сегмента является Молдова. В прошлого году московские предприятия экспортировали в эту страну медицинских товаров на 8,84 миллиона долларов.

— Это на 42,3 процента больше, чем в 2019 году, когда экспорт был равен 6,21 миллиона долларов. Также в числе покупателей столичной иммунологической продукции для розничной торговли Латвия. По итогам прошлого года объем экспорта составил 6,16 миллиона долларов, что на 30,5 процента больше показателя 2019, — пояснил Прохоров.

Экспорт столичных товаров в страны Восточной Европы имеет большой потенциал роста. Перспективными направлениями являются страны Балканского полуострова. В них могут быть востребованы такие товары московских производителей, как бытовая продукция, одежда, средства зубной гигиены, бытовая химия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Владимир Ефимов также рассказал, что московские поставки медицинской техники увеличились в 2,1 раза — на 116,3 процента — с января по май текущего года. Этот показатель является рекордным по сравнению с результатами аналогичных периодов прошлых лет.