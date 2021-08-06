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Экспорт московского медицинского оборудования увеличился более чем в два раза

Полина Долганова

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Экспорт московского медицинского оборудования увеличился более чем в два раза
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московские поставки медицинской техники увеличились в 2,1 раза — на 116,3 процента — с января по май текущего года. Этот показатель является рекордным по сравнению с результатами аналогичных периодов прошлых лет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Экспорт товаров данной категории составил 22,34 миллиона долларов, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере 10,33 миллиона долларов, и на 90,6 процента больше, чем в январе — мае 2019 года, когда экспорт медтехники составил 11,72 миллиона долларов, — пояснил заммэра.

По его словам, чаще всего за рубеж Москва поставляла дыхательную аппаратуру. За первые пять месяцев 2021 года столичные производители поставили техники этого вида на 4,77 миллиона долларов.

Еще одним популярным видом оборудования стали компьютерные томографы. Их поставили на 3,95 миллиона долларов. В топе списка самых востребованных технических приборов также оказались устройства для механотерапии (1,87 миллиона) и рентгеновская аппаратура (1,81 миллиона).

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что за указанный период Москва поставила продукцию в 81 страну мира. Самые активные закупки совершались из Казахстана. Поставки туда принесли 6,85 миллиона долларов.

Большое количество медицинской техники также отправилось в Узбекистан, Нидерланды, Индию и Белоруссию. В этом году столичную продукцию также приобрели в Мексике, Бангладеше, Эквадоре, Непале и Норвегии.

Согласно данным центра поддержки и развития экспорта «Моспром», экспорт медтехники из Москвы стабильно показывает рост на протяжении последних трех лет. Если в 2018 году поставок было осуществлено на 30,18 миллиона долларов, то в 2020 показатель достиг суммы в 48,22 миллиона, передали на официальном сайте мэра Москвы.

По итогам первых четырех месяцев года объем столичного экспорта офисной мебели и техники составил 64,56 миллиона долларов, что на 94,3 процента больше аналогичного периода 2020 года, рассказал Владимир Ефимов.

Основную долю заняли поставки офисной техники, которые достигли 56,41 миллиона долларов — это на 101 процент больше, чем за первые четыре месяца 2020 года, добавил заместитель главы города.

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