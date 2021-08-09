Минпромторг может предоставить субсидии разработчикам машин-беспилотников

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Разработчики беспилотных автомобилей смогут получить от Минпромторга субсидии в размере до 500 тысяч рублей для испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выплата будет включать компенсацию расходов на зарплату работникам, которые непосредственно заняты в проведении испытаний, страховку и накладные траты.

На реализацию проекта в следующем году планируется выделить до 50 миллионов рублей.

В министерстве отметили, что тестирование беспилотников является достаточно дорогим процессом за счет разработки методов испытаний в соответствии с нормами ООН, которые применяются на территории Российской Федерации. Большое количество средств также тратится на закупку необходимого оборудования. По этим причинам многие компании не смогут принять участие в эксперименте, передает RT.

Минпромторг РФ планирует с 2021 по 2030 год выпустить 735 новых гражданских самолетов при общем финансировании 1,84 триллиона рублей. Об этом говорится в документе, который был подписан 28 мая. Всего из федерального бюджета на проект выделят 244 миллиарда рублей. На данный момент выдача на проект 79,48 миллиарда рублей уже предусмотрена. Остальные 165 миллиардов рублей могут выделить с 2025 по 2030 год.