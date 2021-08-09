Российские ученые запустили в Москве первую квантовую сеть с открытым доступом

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В Москве начали тестовую эксплуатацию первой квантовой сети с открытым доступом. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила пресс-служба Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС».

Уникальность запущенного проекта заключается в открытости квантовой сети: в ее работе смогут принять участие все заинтересованные стороны. Директор Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» университета Юрий Курочкин отметил, что подобная практика может оказать значительное влияние на рынок квантовых коммуникаций.

— В этом проекте могут участвовать как разработчики ПО, так и организации, желающие подключить опытные участки своей инфраструктуры для внедрения квантово-защищенных решений, — сказал он.

Квантовые системы связи и криптографии позволяют производить безопасный обмен данными. Считается, что их почти невозможно взломать или «прослушать»: закон квантовой механики не позволяет скопировать элементы обмена участников сетей ­— состояния частиц света.

В последнее десятилетие квантовые системы активно исследуются и применяются в сфере криптографии. В России подобный род систем впервые был опробован в 2014 году, передает ТАСС.

IT-специалист Павел Мясоедов перечислил приложения, которые могут спасти жизнь. Эксперт делит их на три категории: справочно-информационные, медицинские и для путешествий.

Так, в местах, где нет стабильной мобильной связи и интернета, может пригодиться компас или карта. В экстренных ситуациях, в том числе бытовых, например, во время пожара или утечки ртути из градусника, нужно иметь под рукой инструкцию для действий, которые помогут не растеряться.