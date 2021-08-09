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Квест «11 друзей парка» пройдет в «Измайлове»

Ольга Маркова

Развлечения
Квест «11 друзей парка» пройдет в «Измайлове»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Мосприрода приглашает взрослых и детей принять участие в квесте «11 друзей парка», который стартует 9 августа на территории природно-исторического парка «Измайлово».

В помощь участникам выдадут карту с условными обозначениями точек, где находятся деревья с изображенными на них персонажами. В парке их много, но выбрать нужно только одиннадцать.

Проходить квест можно в любое время и любой удобный день. Участникам понадобится умение ориентироваться по карте, внимательность и хорошее настроение. При обнаружении рисунков необходимо сфотографировать их, определить вид дерева, на котором написана картина, и затем фотографии выслать на почту.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

12 августа Мосприрода в экоцентре «Конный двор» проведет экологический праздник «Ква-фест», посвященный представителям класса земноводных. Гости праздника смогут принять участие в увлекательном квесте, тематических играх и мастер-классах. Лягушки, жабы, тритоны и другие представители класса земноводных откроют все свои секреты. Участникам мероприятия нужно будет выполнить ряд заданий, так или иначе связанных по тематике с земноводными.

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