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Мосприрода позвала горожан на экологический праздник «Ква-фест»

Ольга Маркова

Развлечения
Мосприрода позвала горожан на экологический праздник «Ква-фест»
Фото: mos.ru

Мосприрода 12 августа приглашает взрослых и детей на экологический праздник «Ква-фест», посвященный представителям класса земноводных. Мероприятие пройдет в экоцентре «Конный двор».

Гости праздника смогут принять участие в увлекательном квесте, тематических играх и мастер-классах. Лягушки, жабы, тритоны и другие представители класса земноводных откроют все свои секреты. Участникам мероприятия нужно будет выполнить ряд заданий, так или иначе связанных по тематике с земноводными.

Земноводные — сравнительно немногочисленный класс позвоночных животных. Как правило, симпатии у человека они не вызывают. Однако взрослые земноводные питаются различными беспозвоночными, в том числе огородными вредителями, часто истребляя тех, к которым птицы не притрагиваются.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.

Мосприрода ранее позвала посетителей 7 и 8 августа принять участие в познавательных мероприятиях, которые пройдут в экоцентрах и на природных территориях. Посетителей ждут квесты, викторины, мастер-классы, игры и конкурсы. Так, в субботу экоцентр «Конный двор» проведет экскурсию «Терлецкие велоистории», во время которой можно узнать много нового о животных и растениях парка. В экоцентре «Лесная сказка» почитают «Сказки под сосной» и отгадают «Лесные загадки».

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