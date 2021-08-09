Эксперты S&P подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне «BBB-»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Эксперты международного кредитного агентства S&P Global Ratings подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне «BBB-» — прогноз «Стабильный». Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе Департамента финансов Москвы.

Согласно исследованиям агентства, на долю столицы приходится порядка 20 процентов ВВП России. Экономика города диверсифицирована, население регулярно растет, а уровень безработицы уменьшается. Все эти показатели указывают на то, что Москва является финансовым центром страны.

Также эксперты S&P спрогнозировали рост ВВП России на 3,7 процента в 2021 году. Это в свою очередь должно положительно повлиять на динамику дохода городского бюджета.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что московская экономика восстанавливается с опережающими темпами.

— За первое полугодие текущего года в бюджет поступил один триллион 504,6 миллиарда рублей, на 18,5 процента больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Увеличиваются поступления как по налогу на доходы физических лиц, так и по налогу на прибыль. Объемы платежей по данным налогам напрямую отражают результаты экономической деятельности московских предприятий и организаций, — отметила глава ведомства.

По словам Зяббаровой, увеличение доходной части бюджета позволит отчасти компенсировать траты на борьбу с пандемией. За полтора года они составили более 600 миллиардов рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что экспорт московских компаний в страны Восточной Европы составил почти полтора миллиарда долларов.