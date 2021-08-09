За сутки в России выявили 22 160 новых случаев коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 22 160 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За последний день в РФ также зафиксировали 769 летальных исходов.

После прохождения лечения от коронавируса в стране за сутки полностью поправились 14 474 человека.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2150 новых случаев COVID-19.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила правила ношения масок. По ее словам, жители РФ, которые на открытом воздухе не носят масок, не нарушают никаких требований, однако обязанность граждан надевать средства индивидуальной защиты в закрытых помещениях остается неизбежной.

До этого глава ведомства заявила, что жители России научились справляться с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией за четыре недели, хотя ранее на это требовалось два с половиной месяца.