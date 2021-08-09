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Госслужащих и учителей обяжут использовать для общения отечественные мессенджеры

Полина Долганова

Общество
Госслужащих и учителей обяжут использовать для общения отечественные мессенджеры
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации готовит нормативную базу для того, чтобы перевести государственных служащих и бюджетников на платформу, которая обяжет их использовать мессенджеры, разработанные в России. Переход на такой ресурс планируется осуществить к 2022 году. Соответствующая информация следует из плана мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», который министерство направило в правительство.

Представители аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметили, что идею уже одобрили в комиссии по цифровому развитию.

Какие именно отечественные мессенджеры будут использоваться при переходе, пока не уточняется.

В рамках этой же инициативы министерство совместно с Минпросвещения разработает аналогичные рекомендации для учителей школ и профессоров российских высших учебных заведений, передает «Коммерсантъ».

До этого сообщалось, что Минцифры России планирует провести эксперимент по банковской идентификации граждан, которую признают равной идентификации через ЕСИА для получения государственных услуг. Соответствующий документ был в четверг, 22 июля, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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