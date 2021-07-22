Минцифры приравняет банковскую идентификацию россиян к идентификации через ЕСИА

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Минцифры России планирует провести эксперимент по банковской идентификации граждан, которую признают равной идентификации через ЕСИА для получения государственных услуг. Соответствующий документ был в четверг, 22 июля, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент планируют провести с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года.

— Это позволит подать заявление на предоставление государственной услуги через форму в информационных системах банков, каждый раз не проходя авторизацию на портале госуслуг, — цитирует ТАСС сообщение министерства.

При этом российские банки выдали более 5,8 миллиона кредитных карт в январе — июне 2021 года. Это на 39,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с показателями 2019 года, когда было выдано 5,42 миллиона кредитных карт, рост составил 7,4 процента.

В начале июля Росстат сообщил, что в апреле 2021 года рост заработной платы в реальном выражении в РФ составил 7,8 процента. В марте уровень зарплат повысился на 1,8 процента, в феврале — на два процента, в январе — на 0,1 процента. При этом минимальный размер оплаты труда в РФ в 2022 году увеличится до 13 617 рублей.