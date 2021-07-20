Российские банки выдали более 5,8 миллиона кредитных карт в январе — июне 2021 года

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В первом полугодии 2021 года российские банки выдали более 5,8 миллиона кредитных карт, что на 39,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом во вторник, 20 июля, рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с показателями 2019 года, когда было выдано 5,42 миллиона кредитных карт, рост составил 7,4 процента.

— При этом данный рост во многом связан с последствиями карантинных мероприятий во II квартале 2020 года, когда выдача розничных кредитов (в том числе новых кредитных карт) упала наиболее сильно, — говорится в сообщении.

Так, за первое полугодие текущего года в Москве выдали 374,8 тысячи карт, в Московской области — 296,6 тысячи, в Краснодарском крае — 229,2 тысячи, в Санкт-Петербурге — 214,6 тысячи, пишет агентство городских новостей «Москва».

В начале июля Росстат сообщил, что в апреле 2021 года рост заработной платы в реальном выражении в РФ составил 7,8 процента. В марте уровень зарплат повысился на 1,8 процента, в феврале — на два процента, в январе — на 0,1 процента. При этом минимальный размер оплаты труда в РФ в 2022 году увеличится до 13 617 рублей.