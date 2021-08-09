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НЛМК устанавливает причины взрыва на территории кислородного цеха в Липецке

Полина Долганова

Происшествия
НЛМК устанавливает причины взрыва на территории кислородного цеха в Липецке
Фото: МЧС России

Новолипецкий металлургический комбинат устанавливает причины взрыва, который произошел на территории кислородного цеха предприятия. В ходе проверки также будет оценено влияние хлопка на работу производства. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел в понедельник, 9 августа, в 10:00 в одной из частей конвертерного цеха № 2 металлургического комбината в Липецке.

Как сообщало региональное МЧС, возгорание распространилось по территории 40 квадратных метров.

К настоящему моменту огонь был потушен. В результате случившегося никто не пострадал, передает ТАСС.

До этого, 1 августа, в Якутске произошла утечка газа под дорожным полотном на подземном газопроводе. Прорыв газопровода диаметром 300 миллиметров случился под автомобильной дорогой на улице 50 лет Октября. В МЧС уточнили, что протяженность поврежденного участка газопровода составила порядка 15 метров. Ветка газопровода была резервной, по этой причине жилые дома не были лишены подачи газа.

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