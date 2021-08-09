«Вину не признаю, но раскаиваюсь»: комик Мирзализаде извинился за шутку о русских

Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы

Таганский суд Москвы рассматривает дело об административном правонарушении в отношении стендап-комика Идрака Мирзализаде, обвиняемого в разжигании межнациональной вражды. Об этом в понедельник, 9 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Объясняя судье свое выступление, Мирзализаде подчеркнул, что намерений оскорблять кого-либо во время своего выхода у него не было.

— Выступление было юмористическим и направлено в первую очередь на высмеивание ксенофобии. В зале в узкой группе людей были разные национальности. И они понимали, над чем смеются, — сказал комик.

Судья прервал его речь и спросил: признает ли он свою вину.

— Не признаю, но раскаиваюсь, — ответил Мирзализаде.

Затем он добавил, что его слова были выдернуты из контекста. В таком виде они «действительно звучат ужасно».

— Я извиняюсь перед людьми, которые это неправильно интерпретировали. Но намерения и умысла оскорбить я не имел, — заключил комик.

Видео: Пресс-служба Таганского суда Москвы

В отношении 29-летнего стендап-комика Идрака Мирзализаде возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

Из-за шутки, которая стала поводом для административного дела, на Мирзализаде напали 23 июня в центре Москвы. Как сообщает «МК», к нему подошли двое неизвестных, ударили сзади, а потом потребовали извинений.