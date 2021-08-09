Лукашенко назвал условие размещения российской армии в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Вооруженные силы России будут размещены в Белоруссии при угрозе развязывания новой мировой войны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа.

— Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены, — рассказал глава государства.

Это будет реализовано в случае опасности развязывания новой мировой войны, уточнил он. В данный момент России нет смысла тратить деньги и создавать базы в республике, подчеркнул Лукашенко.

Президент также добавил, что заинтересован в размещении Москвой «серьезных ракетных установок» на территории страны. При этом Россия никогда не передвинет в Белоруссию ядерные боеголовки, так как их можно будет обстрелять с территорий Польши и Литвы, приводит его слова ТАСС.

9 августа Лукашенко также ответил на вопрос о том, когда он планирует покинуть пост главы республики. По его словам, он неоднократно думал, как будет развиваться жизнь в Белоруссии после смены власти.

Глава государства пообещал, что уйдет «очень скоро». Он отметил, что в настоящее время видит уже около 20 кандидатов, которые могли бы «вырасти до президента» и которые похожи на него самого в вопросах преданности родине.