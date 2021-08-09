Лукашенко ответил, когда он уйдет с поста президента

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе «Большой разговор» ответил на вопрос о том, когда он планирует покинуть пост главы республики.

По его словам, он неоднократно думал о том, как будет развиваться жизнь в Белоруссии после смены власти.

— Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко. Очень скоро, — заявил политик.

Он отметил, что в настоящее время он видит уже около двадцати кандидатов, которые могли бы «вырасти до президента» и которые похожи на него самого в вопросах преданности родине.

Трансляцию встречи президента с журналистами показывает белорусское агентство «БелТА».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. За действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

К концу дня в стране возникли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.