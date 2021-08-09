Десять суток за шутку. Стендапер Комаров оценил наказание для комика Мирзализаде

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Наказание за шутку для стендап-комика Идрака Мирзализаде в виде 10 суток ареста по-человечески несправедливое и странное. Однако артист должен работать в государстве и шутить без противоречия закону. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал стендап-комик Виктор Комаров.

Как отметил Комаров, он не знаком с Административным кодексом и не знает всей сути процесса дела с участием Мирзализаде. Ему известны только общие черты. По словам комика, слова Мирзализаде вырезали из контекста, а в таком случае они могут быть оценены как попадающие под статью кодекса.

— Как я могу сказать, справедливо или несправедливо? С точки зрения человечности — несправедливо. Идрак — он, что, опасный человек? Но с точки зрения страны и законов — видимо, так и должно быть. Выбор. Тебе дают последствия, а дальше — шути или не шути. Не может быть контроля за шутками в целом, если есть интернет. Тебе дают выбор. Если хочешь 10 суток сидеть, можешь так пошутить, — сказал Комаров.

Также он отметил: если у человека есть желание шутить, то юмор должен отвечать правилам закона. А если комик шутит так, что его слова подпадают под какую-либо статью кодекса, то он должен понимать, что понесет ответственность.

— Все мы понимаем, что 10 суток за шутку, вырезанную из контекста, — очень странное решение, мягко говоря. Мое мнение: штрафы или исправительные работы. Или просто исправительные работы. С человеческой точки зрения. С юридической, как комик, не могу дать комментарий, — сказал Комаров.

В понедельник, 9 августа, Таганский районный суд Москвы признал виновным Мирзализаде, который позволил себе националистическую шутку во время выступления. Комика арестовали на десять суток. Стендапер проходит по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В ходе заседания он свою вину не признал и заявил, что фраза, была вырвана из контекста. По информации СМИ, из-за шутки, которая стала поводом для административного дела, на Мирзализаде напали 23 июня в центре Москвы.