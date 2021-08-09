Суд арестовал стендап-комика Идрака Мирзализаде на 10 суток

Фото: Пресс-служба Таганского суда

Таганский районный суд Москвы признал виновным стендап-комика Идрака Мирзализаде, который позволил себе националистическую шутку во время выступления. Мирзализаде арестовали на десять суток. Об этом в понедельник, 9 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Стендапер проходит по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В ходе заседания он свою вину не признал и заявил, что фраза, была вырвана из контекста.

— По постановлению прокуратуры мужчина привлечен к административной ответственности за публичные высказывания, унижающие группу лиц, выделенную по национальному признаку, — отметила Нефедова.

WhatsApp Video 2021-08-09 at 14.52.27.mp4 / Видео: Пресс-служба Таганского суда

В отношении 29-летнего стендап-комика Идрака Мирзализаде возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

Из-за шутки, которая стала поводом для административного дела, на Мирзализаде напали 23 июня в центре Москвы. Как сообщает «МК», к нему подошли двое неизвестных, ударили сзади, а потом потребовали извинений.