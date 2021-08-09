Росреестр Москвы с начала года оформил 40 социальных объектов

Фото: Никита Нестеров

С января по июль Управление Росреестра по Москве оформило 40 объектов социального назначения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Общая площадь учтенных Управлением социальных объектов за семь месяцев превышает 340 тысяч квадратных метров. Анализируя статистические данные, мы отмечаем, что наполнение столичных округов общественно значимыми объектами остается важнейшим аспектом градостроительной политики, — пояснил руководитель Управления Игорь Майданов.

Наиболее динамично развивающимся округом стал ТиНАО, где за семь месяцев этого года в единый реестр внесли сведения о 12 объектах, в числе которых больницы, школы, детские сады, больницы, пожарно-спасательные и тренировочные станции.

На западе столицы кадастровые номера присвоили четырем объектам образования, в числе которых детский сад,пристройка к школе №324 «Жар-Птица» на 350 мест, Ледовый дворец в Солнцеве и храм в честь преподобного Андрея Рублева в Раменках.

В тройку лидеров по числу социальных объектов, учтенных Росреестром, вошел также ВАО. Здесь на карте появился храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», а также четыре детских сада и одна начальная школа.

— Во всем мире наблюдается тренд на комфортную жизнь в своем районе. Мы уже 10 лет системно работаем над концепцией «15-минутного города»: создаем рабочие места рядом с домом, строим как можно больше школ, садиков и поликлиник. В каждом районе Москвы формируется комфортная среда для повседневной жизни, отдыха и работы недалеко от дома, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ЦАО кадастровые номера получил Дома Культуры и образовательный центр «Школы сотрудничества», а также в единый реестр впервые внесена запись о «Музейных» окнах в Кремле.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года в столице планируется построить более ста образовательных, культурных и медицинских объектов, 38 из них реализуют за счет средств инвесторов.