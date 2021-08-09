Девятилетний мальчик попал в больницу после падения на скалодроме на юго‑востоке Москвы
9 августа 2021 года в помещении скалодрома пострадал девятилетний мальчик. Об этом в понедельник, 9 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По словам представителя ведомства, инцидент произошел на Рязанском проспекте.
— С высоты упал девятилетний мальчик. Ребенок доставлен в одну из столичных больниц, — сообщает Нефедова.
Она отметила, что в ходе проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
4 август бригада пожарно-спасательного центра Москвы спасла девочку, застрявшую в ограде в САО столицы.
Инцидент произошел в среду днем. Ребенок застрял головой в ограде кафе, расположенного на пляже по улице Маршала Катукова. Спасателям удалось высвободить малышку с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, который разжал прутья ограждения.
В результате случившегося девочка не пострадала, уточнили в ведомстве.