Девятилетний мальчик попал в больницу после падения на скалодроме на юго‑востоке Москвы

Скалодром / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

9 августа 2021 года в помещении скалодрома пострадал девятилетний мальчик. Об этом в понедельник, 9 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел на Рязанском проспекте.

— С высоты упал девятилетний мальчик. Ребенок доставлен в одну из столичных больниц, — сообщает Нефедова.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Она отметила, что в ходе проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

4 август бригада пожарно-спасательного центра Москвы спасла девочку, застрявшую в ограде в САО столицы.

Инцидент произошел в среду днем. Ребенок застрял головой в ограде кафе, расположенного на пляже по улице Маршала Катукова. Спасателям удалось высвободить малышку с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, который разжал прутья ограждения.

В результате случившегося девочка не пострадала, уточнили в ведомстве.