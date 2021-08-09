Политолог обозначил условие для ухода Лукашенко с поста президента Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уйдет в отставку через несколько лет после того, как будет стабилизирована ситуация в республике. Об этом «Вечерней Москве» заявил политолог Сергей Марков в понедельник, 9 августа.

— Мне представляется, что произойдет это через несколько лет после того, как будет стабилизирована ситуация. До того как она будет стабилизирована, он не уйдет, — сказал эксперт.

Уход Лукашенко означал бы разбалансировку силовых институтов, ориентированных лично на него, добавил Марков. После этого, по мнению политолога, произойдет попытка государственного переворота, организованного западными спецслужбами.

Президента свергнут и предадут суду, как (президенту Югославии в 1997–2000 годах Слободану — прим. «ВМ») Милошевичу, организуют специально для него трибунал, предположил Марков. При этом ничего не смогут доказать, а лишь уморят экс-президента до смерти.

Лукашенко сможет уйти после стабилизации обстановки и обнаружения некоего варианта транзитной модели передачи власти новому человеку или команде политиков, которые гарантировали бы безопасность ему и членам его семьи, уверен политолог.

В случае Лукашенко, по мнению эксперта, наиболее близок казахстанский сценарий передачи власти. К заявлению главы государства о том, что он планирует покинуть свой пост, нужно относиться как к тому, что он не будет сидеть до конца жизни на посту президента. Люди должны быть спокойны в том, что перемены, которых многие бы хотели, в любом случае настанут, заключил Марков.

9 августа Лукашенко ответил на вопрос о том, когда он планирует покинуть пост главы республики. По его словам, он неоднократно думал, как будет развиваться жизнь в Белоруссии после смены власти.

Глава государства пообещал, что уйдет «очень скоро». Он отметил, что в настоящее время видит уже около 20 кандидатов, которые могли бы «вырасти до президента» и которые похожи на него самого в вопросах преданности родине.