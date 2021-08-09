Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог обозначил условие для ухода Лукашенко с поста президента Белоруссии

Руслан Давлетшин

Иван Юминов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог обозначил условие для ухода Лукашенко с поста президента Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уйдет в отставку через несколько лет после того, как будет стабилизирована ситуация в республике. Об этом «Вечерней Москве» заявил политолог Сергей Марков в понедельник, 9 августа.

— Мне представляется, что произойдет это через несколько лет после того, как будет стабилизирована ситуация. До того как она будет стабилизирована, он не уйдет, — сказал эксперт.

Уход Лукашенко означал бы разбалансировку силовых институтов, ориентированных лично на него, добавил Марков. После этого, по мнению политолога, произойдет попытка государственного переворота, организованного западными спецслужбами.

Президента свергнут и предадут суду, как (президенту Югославии в 1997–2000 годах Слободану — прим. «ВМ») Милошевичу, организуют специально для него трибунал, предположил Марков. При этом ничего не смогут доказать, а лишь уморят экс-президента до смерти.

Лукашенко сможет уйти после стабилизации обстановки и обнаружения некоего варианта транзитной модели передачи власти новому человеку или команде политиков, которые гарантировали бы безопасность ему и членам его семьи, уверен политолог.

В случае Лукашенко, по мнению эксперта, наиболее близок казахстанский сценарий передачи власти. К заявлению главы государства о том, что он планирует покинуть свой пост, нужно относиться как к тому, что он не будет сидеть до конца жизни на посту президента. Люди должны быть спокойны в том, что перемены, которых многие бы хотели, в любом случае настанут, заключил Марков.

9 августа Лукашенко ответил на вопрос о том, когда он планирует покинуть пост главы республики. По его словам, он неоднократно думал, как будет развиваться жизнь в Белоруссии после смены власти.

Глава государства пообещал, что уйдет «очень скоро». Он отметил, что в настоящее время видит уже около 20 кандидатов, которые могли бы «вырасти до президента» и которые похожи на него самого в вопросах преданности родине.

Читайте также:
политологАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Все мнения
О проекте