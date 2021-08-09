Путин распорядился увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен на продукты. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 9 августа.
— Правительству Российской Федерации в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств — участников Содружества Независимых Государств, — говорится в документе.
Премьер-министру Михаилу Мишустину как ответственному за исполнение поручения необходимо будет представить доклад до 1 сентября, а затем отчитываться перед Путиным раз в квартал.
Глава государства также распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занималась мониторингом ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети, отмечается на сайте Кремля.
6 августа Путин поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать людей с низкими доходами. Это, по его словам, необходимо для недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста.