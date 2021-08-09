Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин распорядился увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен

Иван Юминов

Экономика
Путин распорядился увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен на продукты. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 9 августа.

— Правительству Российской Федерации в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств — участников Содружества Независимых Государств, — говорится в документе.

Премьер-министру Михаилу Мишустину как ответственному за исполнение поручения необходимо будет представить доклад до 1 сентября, а затем отчитываться перед Путиным раз в квартал.

Глава государства также распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занималась мониторингом ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети, отмечается на сайте Кремля.

6 августа Путин поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать людей с низкими доходами. Это, по его словам, необходимо для недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста.

Читайте также:
Владимир ПутинСНГцены
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Все мнения
О проекте