Путин распорядился увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен на продукты. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 9 августа.

— Правительству Российской Федерации в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств — участников Содружества Независимых Государств, — говорится в документе.

Премьер-министру Михаилу Мишустину как ответственному за исполнение поручения необходимо будет представить доклад до 1 сентября, а затем отчитываться перед Путиным раз в квартал.

Глава государства также распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занималась мониторингом ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети, отмечается на сайте Кремля.

6 августа Путин поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать людей с низкими доходами. Это, по его словам, необходимо для недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста.