Путин распорядился утвердить план по достижению национальных целей развития

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 6 августа.

— Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития, — говорится в поручении главы государства.

Также президент распорядился принять меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития страны, предусмотренных его указами от 7 мая 2018 года и 21 июля 2020 года. Первый доклад должен быть представлен в срок до 15 ноября, затем — до 15 июня 2022 года, а далее — раз в полгода, отмечается на сайте Кремля.

6 августа Путин также поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать людей с низкими доходами. Это, по его словам, необходимо для недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста.