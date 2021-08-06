Путин поручил правительству дополнительно поддержать людей с низкими доходами

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать людей с низкими доходами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 6 августа.

— Правительству Российской Федерации... организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста, — говорится в сообщении.

Соответствующий доклад должен быть представлен 1 ноября, а затем — раз в полгода, отмечается на сайте Кремля.

5 августа Путин поручил подготовить предложения по определению тарифов для операторов связи на подключение устанавливаемых вдоль автодорог базовых станций к электричеству.

Как рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, полному покрытию автодорог сетями связи мешает высокая стоимость подключения базовых станций к электричеству. Он уточнил, что даже вдоль федеральных трасс стоимость подключения к электричеству базовой станции может в десятки раз превышать стоимость самой базовой станции.

Путин отметил, что при подключении связи вдоль автодорог операторы выполняют не узковедомственную задачу, а общенациональную. Он поручил просчитать, на сколько и где поднять тарифы, а также где и в каком объеме оказать финансирование из бюджета.