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Росгвардейцы задержали невменяемую женщину, стоявшую ночью на подоконнике с младенцем

Анастасия Колоскова

Происшествия
Росгвардейцы задержали невменяемую женщину, стоявшую ночью на подоконнике с младенцем
Фото: Вечерняя Москва

Росгвардейцы на юго-западе Москвы задержали женщину, которая, будучи в неадекватном состоянии, забралась на подоконник четвертого этажа, держа на руках грудного ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу.

Инцидент произошел ночью на улице Херсонской. По словам представителя ведомства, сотрудникам Росгвардии поступила информация о том, что на четвертом этаже многоквартирного дома в оконном проеме стоит женщина с ребенком на руках и кричит. Прибыв по адресу, они попытались уговорить гражданку вернуться в квартиру. В это время подоспели сотрудники МЧС, которые вскрыли входную дверь жилища, и росгвардейцы смогли задержать женщину.

Выяснилось, что 59-летняя жительница пребывала в невменяемом состоянии и не смогла объяснить свой поступок. Дочь женщины, которой всего полтора месяца, увезли в больницу. Ее матери предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Еще об одном случае неадекватного поведения «Вечерняя Москва» сообщала в понедельник, 9 августа. В Бабушкинском парке столицы женщина забралась на дерево, привязала себя ремнем к нему и отказывалась спускаться.

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