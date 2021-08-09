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«Снимите корону»: в Белорусской ассоциации гимнастики резко высказались в адрес россиян

Василий Плиткин

Спорт
«Снимите корону»: в Белорусской ассоциации гимнастики резко высказались в адрес россиян
Фото: Unsplash

Официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в Facebook резко ответил россиянке в комментариях под постом украинской судьи Лидии Виноградной, которая заявила о заслуженном поражении российской гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио.

— Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC — номер 5, — говорилось в сообщении ассоциации.

Позднее этот комментарий был удален.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил не закрывать глаза на эту ситуацию.

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