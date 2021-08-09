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США ввели новый пакет санкций против Белоруссии

Иван Юминов

В мире
США ввели новый пакет санкций против Белоруссии
Фото: Pixabay

Новый пакет санкций США против Белоруссии затронул 23 физических лица и 21 организацию. Об этом сообщили в американском Минфине в понедельник, 9 августа.

Под ограничения, в частности, попали промышленные предприятия «Белнефтегаз», «Беларуськалий» и «БелКазТранс». Также санкции затронули республиканский СК и УВД Гомельского облисполкома.

В списке фигурируют бизнесмены и представители госкомпаний — Андрей Бунаков, Леонид Чуро и Алексей Олексин, отмечается на сайте Минфина.

29 июля бывший кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Во время визита она выступила за «самые сильные» американские санкции против властей Белоруссии.

Также по итогам встречи она заявила, что призвала американского лидера помочь сделать Белоруссию примером «ненасильственного перехода к демократии».

9 августа президент республики Александр Лукашенко ответил на вопрос, когда он планирует покинуть пост главы страны. По его словам, он неоднократно думал, как будет развиваться жизнь в Белоруссии после смены власти.

Глава государства пообещал, что уйдет «очень скоро». Он отметил, что в настоящее время видит уже около 20 кандидатов, которые могли бы «вырасти до президента» и которые похожи на него самого в вопросах преданности родине.

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