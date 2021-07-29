Тихановская призвала США ввести «самые сильные» санкции против Белоруссии

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Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила за «самые сильные» санкции Соединенных Штатов против властей Белоруссии.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской. Она по итогам встречи заявила, что призвала американского лидера помочь сделать Белоруссию примером «ненасильственного перехода к демократии».

— Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС, — заявила политик в интервью каналу CNN.

На вопрос, что обсуждалось на ее встрече с Байденом, Тихановская ответила без конкретики.

— Обсуждалось многое, и я уверена, что все, что мы обсуждали, будет выполнено, — сказала она.

На вопрос о том, получила ли она какие-то конкретные обещания, Тихановская ответила отрицательно и отметила, что это прерогатива президента США и его команды, передает РИА Новости.

Тихановская уже почти две недели находится в Соединенных Штатах. Ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и советником госдепартамента США Дереком Шолле. На их встрече присутствовал и глава глава американского дипведомства Энтони Блинкен. Впоследствии у Тихановской также состоялась встреча с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Захарова высказалась о «печеньках», полученных Тихановской от Байдена. Она сравнила их с файлами cookie, предоставляющими доступ к данным пользователя в интернете и управлению им.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.

Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня СК Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.