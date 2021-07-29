Тихановская призвала США ввести «самые сильные» санкции против Белоруссии
Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила за «самые сильные» санкции Соединенных Штатов против властей Белоруссии.
Накануне президент США Джо Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской. Она по итогам встречи заявила, что призвала американского лидера помочь сделать Белоруссию примером «ненасильственного перехода к демократии».
— Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС, — заявила политик в интервью каналу CNN.
На вопрос, что обсуждалось на ее встрече с Байденом, Тихановская ответила без конкретики.
— Обсуждалось многое, и я уверена, что все, что мы обсуждали, будет выполнено, — сказала она.
На вопрос о том, получила ли она какие-то конкретные обещания, Тихановская ответила отрицательно и отметила, что это прерогатива президента США и его команды, передает РИА Новости.
Тихановская уже почти две недели находится в Соединенных Штатах. Ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и советником госдепартамента США Дереком Шолле. На их встрече присутствовал и глава глава американского дипведомства Энтони Блинкен. Впоследствии у Тихановской также состоялась встреча с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Захарова высказалась о «печеньках», полученных Тихановской от Байдена. Она сравнила их с файлами cookie, предоставляющими доступ к данным пользователя в интернете и управлению им.
9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.
Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.
На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.
Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня СК Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.