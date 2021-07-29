Захарова высказалась о «печеньках», полученных Тихановской от Байдена

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила печеньки, которые президент США Джо Байден подарил экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской после встречи, с файлами cookie, предоставляющими доступ к данным пользователя в интернете и управлению им. Об этом она написала в четверг, 29 июля, в своем Telegram-канале.

Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в среду, 28 июля.

После переговоров Тихановская рассказала, что Байден подарил «ей печенек из Белого дома». Захарова напомнила, что Тихановская призывала к вводу санкций против России и радовалась подарку американского лидера.

— После аллюзии к Гайдару — «Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется...» — приходит более современное прочтение сюжета, — написала Захарова.

Затем политик привела более современную аналогию. Она сравнила «печеньки» Тихановской с файлами cookies, которые с английского переводятся как «печенье». Захарова напомнила, что задачей «куки-печенек» является предоставление доступа к важнейшим данным клиента. Захарова рассказала об управлении данными файлами, намекая на переговоры между Байденом и Тихановской.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.

Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня СК Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.