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МИД России объявил о санкциях против нескольких граждан Великобритании

Иван Юминов

Политика
МИД России объявил о санкциях против нескольких граждан Великобритании
Фото: МИД РФ

Россия вводит персональные санкции против нескольких граждан Великобритании в ответ на заявление Лондона о ситуации с правами человека в Чечне. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России в понедельник, 9 августа.

— В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство призвало Лондон отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении Москвы. МИД пообещал не оставить недружественные шаги без пропорционального ответа.

Великобритания в декабре 2020 года и апреле 2021 года «под надуманными и абсурдными предлогами» объявила о санкциях против россиян из-за «якобы имевших место нарушений прав человека» в Чечне, а также в рамках одобренного британским парламентом «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях».

Москва назвала эти выпады «наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны» в качестве выстраивания курса в отношении России, отмечается на сайте МИД.

9 августа Госдеп США внес российские компании Charter Green Light Moscow, Asia-Invest, а также научно-производственное предприятие «Пульсар» в санкционной список из-за якобы нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Сирии, Ирана и КНДР.

Санкционные ограничения запрещают заключать контракты с фигурантами списка на закупку товаров и технологий, помощь со стороны госструктур, а также продажу им оружия и выдачу лицензий на покупку товаров, подпадающих под действие экспортного контроля. Решение вступило в силу еще 29 июля.

Санкции будут действовать два года, но Госдеп сможет сократить этот срок или вовсе отменить ограничения.

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