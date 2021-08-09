США ввели санкции против трех компаний из России

Фото: state.gov / Госдеп США

Российские компании Charter Green Light Moscow, Asia-Invest, а также научно-производственное предприятие «Пульсар» попали под санкции США из-за якобы нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Сирии, Ирана и КНДР. Соответствующий документ Госдепа опубликован в Федеральном реестре США в понедельник, 9 августа.

Санкционные ограничения запрещают заключать контракты с фигурантами списка на закупку товаров и технологий, помощь со стороны госструктур, а также продажу им оружия и выдачу лицензий на покупку товаров, подпадающих под действие экспортного контроля. Решение вступило в силу еще 29 июля

Санкции будут действовать два года, но Госдеп сможет сократить этот срок или вовсе отменить ограничения, отмечается на сайте реестра.

1 августа директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россию ждут провокации во время парламентских выборов в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Он подчеркнул, что в российских структурах есть информация о том, в каких точках будут действовать и по чему будут «бить» противники во время выборов.

Нарышкин также рассказал о продвижении россиянами санкций США. По его словам, некоторые российские граждане предлагают американским властям оказать помощь в продвижении санкций против РФ.