Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россию ждут провокации во время парламентских выборов в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что в российских структурах есть информация, по каким точкам будут действовать и «бить» противники во время выборов.

— Наши оппоненты готовятся вовсю, — отметил Нарышкин, кадры показали в эфире телеканала «Россия 1».

Нарышкин также рассказал о продвижении россиянами санкций США. По его словам, некоторые российские граждане предлагают американским властям оказать помощь в продвижении санкций против РФ.

Кроме того, глава СВР рассказал о знакомстве с Владимиром Путиным. Нарышкин отметил, что познакомился с будущим главой государства в 1980 году.