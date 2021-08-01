Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в России

Анастасия Волоснова

Политика
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россию ждут провокации во время парламентских выборов в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что в российских структурах есть информация, по каким точкам будут действовать и «бить» противники во время выборов.

— Наши оппоненты готовятся вовсю, — отметил Нарышкин, кадры показали в эфире телеканала «Россия 1».

Нарышкин также рассказал о продвижении россиянами санкций США. По его словам, некоторые российские граждане предлагают американским властям оказать помощь в продвижении санкций против РФ.

Кроме того, глава СВР рассказал о знакомстве с Владимиром Путиным. Нарышкин отметил, что познакомился с будущим главой государства в 1980 году.

Читайте также:
провокацияСергей Нарышкинвыборы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте