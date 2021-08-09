В Минобороны обсудили новую систему финансирования армии во время войны

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Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова провела в Санкт-Петербурге совещание, посвященное инновационной системе финансирования армии в военное время. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 9 августа.

— На совещании были рассмотрены вопросы функционирования системы финансового обеспечения в военное время, которые будут отработаны в ходе стратегических командно-штабных учений «Запад-2021», — говорится в сообщении.

Военные финансисты проработали вопросы начисления и выплаты денежного довольствия для обеспечения мобилизационного развертывания в рамках учений. Они также рассмотрели вопросы финансового обеспечения условно сформированных военных частей.

Шевцова поставила задачу по взаимодействию с полевыми учреждениями Банка России, коммерческими банками, а также территориальными органами Федерального казначейства при обеспечении личного состава армии выплатами в различных условиях как в рублях, так и в иностранной валюте.

Совместные российско-белорусские стратегические командно-штабные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. В их рамках будет проверена готовность армий к защите Союзного государства, отмечает ТАСС.

9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы России будут размещены в Белоруссии при угрозе развязывания новой мировой войны. В данный момент России нет смысла тратить деньги и создавать базы в республике, подчеркнул он.

Президент также добавил, что заинтересован в размещении Москвой «серьезных ракетных установок» на территории страны. При этом Россия никогда не передвинет в Белоруссию ядерные боеголовки, так как их можно будет обстрелять с территорий Польши и Литвы, заключил Лукашенко.