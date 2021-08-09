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Михаил Мишустин уволил заместителя главы Минстроя Дмитрия Волкова

Иван Юминов

Политика
Михаил Мишустин уволил заместителя главы Минстроя Дмитрия Волкова
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минстроя Дмитрия Волкова.

— Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении меня от должности, — рассказал экс-замглавы ведомства.

Его дальнейшая карьера будет связана со строительной отраслью, уточнил он. Волкова назначили на данный пост в ноябре 2018 года, он занимался вопросами градостроительной деятельности, архитектуры, ценообразования и технического регулирования, отмечает РИА Новости.

5 августа Мишустин распорядился назначить Андрея Самарьянова на должность заместителя руководителя Росавтодора. До этого Самарьянов работал в ведомстве начальником управления эксплуатации автомобильных дорог.

26 июля премьер-министр освободил Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В документе отмечается, что Доценко освободили от должности по его просьбе. Он занимал пост заместителя руководителя ведомства с 2012 года.

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