Стали известны подробности об умерших в больнице Владикавказа

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В результате прорыва трубы на кислородной станции в больнице во Владикавказе погибли восемь женщин и один мужчина. Об этом сообщили в региональном минздраве в понедельник, 9 августа.

— Среди умерших восемь женщин и мужчина. Возраст — от 47 до 85 лет, — рассказал представитель ведомства.

Они находились в реанимации в состоянии крайней степени тяжести, приводит его слова РИА Новости.

Инцидент произошел 9 августа в клинической больнице скорой помощи Владикавказа. Пациенты были заражены коронавирусом, они погибли из-за нехватки кислорода после поломки оборудования.

Всего в реанимации был 71 пациент, но не все из этих людей были «на кислороде», уточнил представитель местного минздрава.

По факту происшествия региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко во Владивосток также направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава, а также специалистов Росздравнадзора.