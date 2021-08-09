Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД РФ осудил протестную акцию у посольства России в Токио

Татьяна Плотникова

Политика
МИД РФ осудил протестную акцию у посольства России в Токио
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Акция, прошедшая в понедельник, 9 августа, у ворот посольства Российской Федерации в Токио по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии, носила провокационный характер. С таким заявлением выступил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Николай Лахонин.

Рядом со зданием российской дипломатической миссии прошла акция протеста. В демонстрации принимали участие несколько десятков человек.

Дипломат подчеркнул, что такие действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил Японии «прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки».

Представитель МИД РФ также выразил серьезную озабоченность продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны.

Лахонин напомнил, что Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 года в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя в связи с этим международными обязательствами. Этот шаг внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизирован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и Уставе ООН, говорится в комментарии на официальном сайте МИД России.

8 августа Федеральная служба безопасности РФ впервые рассекретила доказательства того, что японская армия готовилась к войне с СССР еще с 1938 года. Так, среди архивных документов был найден приказ № 70 о проведении «разведки боем» частям 3-й армии от 9 августа 1938 года. Он был отдан во время конфликта между Японией и Советским Союзом у озера Хасан.

Читайте также:
ВойнаМИД РФРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Все мнения
О проекте