МИД РФ осудил протестную акцию у посольства России в Токио

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Акция, прошедшая в понедельник, 9 августа, у ворот посольства Российской Федерации в Токио по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии, носила провокационный характер. С таким заявлением выступил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Николай Лахонин.

Рядом со зданием российской дипломатической миссии прошла акция протеста. В демонстрации принимали участие несколько десятков человек.

Дипломат подчеркнул, что такие действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил Японии «прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки».

Представитель МИД РФ также выразил серьезную озабоченность продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны.

Лахонин напомнил, что Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 года в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя в связи с этим международными обязательствами. Этот шаг внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизирован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и Уставе ООН, говорится в комментарии на официальном сайте МИД России.

8 августа Федеральная служба безопасности РФ впервые рассекретила доказательства того, что японская армия готовилась к войне с СССР еще с 1938 года. Так, среди архивных документов был найден приказ № 70 о проведении «разведки боем» частям 3-й армии от 9 августа 1938 года. Он был отдан во время конфликта между Японией и Советским Союзом у озера Хасан.