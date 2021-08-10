Богомолов рассказал о планах на новый сезон в Театре на Бронной

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Журавлёва, 1 Карта всех событий

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал о новом сезоне, открытие которого предстоит во вторник, 10 августа.

Самым ярким и важным событием для театра, по словам худрука, станет открытие исторической сцены после окончания ремонта. При этом Богомолов предоставил зрителям судить о яркости премьер, запланированных в новом сезоне.

Худрук театра на Бронной отметил, что зрителей ждут самые разные премьеры, основу репертуара составит русская классика: постановки произведений Чехова, Достоевского, Островского, Гоголя.

Также Богомолов анонсировал появление в труппе около десяти молодых артистов — выпускников московских вузов, есть также молодой актер, переехавший из провинции.

— Мы ищем молодых ребят, труппа максимально обогащается за счет новой молодой энергии. Эти ребята сразу приступают к работе и вводятся в спектакли, — цитирует Богомолова ТАСС.

В июле, в преддверии нового сезона, Богомолов рассказал, что главные цели театра сосредоточены на возвращении в основное здание и постановке новых спектаклей. В новом сезоне театр покажет много новых спектаклей по классическим произведениям. Выпускник ГИТИСа Микита Ильинчик возьмется за «Вишневый сад», режиссер Эдгар Закарян приступил к репетициям «Гамлета». С премьерной постановки Александра Молочникова и начнется сезон для зрителей. Ранняя пьеса Антона Чехова выйдет на сцену под названием «Платонов. Болит» в сентябре.