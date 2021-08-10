Переходы у 2,6 тысячи школ и детсадов Подмосковья обустроят до 25 августа

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Московской области продолжаются работы по обустройству пешеходных переходов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

До 25 августа пешеходные переходы к 2,6 тысячи школ и детских садов сделают безопасными. В частности, будет обновлена разметка на более чем полутора тысячах переходов. Планируется установить свыше 130 дорожных знаков, более 50 светофоров, 65 искусственных дорожных неровностей, а также построить 45 километров тротуаров у детских садов и учебных заведений.

Все пешеходные переходы около школ соответствуют государственному стандарту, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Также для безопасности все учебные заведения внесены в навигатор: водителей будут предупреждать, где необходимо снизить скорость и быть более внимательными.

Благодаря таким мероприятиям количество погибших в авариях детей за два года снизилось в Подмосковье на 38 процентов, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Между тем количество погибших на дорогах Москвы снизилось в два раза с 2010 года. В 2010 году на столичных дорогах погибли 376 человек, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что Москва смогла достичь данного показателя из-за применения современных методов проектирования дорог по международной программе безопасности Vision Zero.