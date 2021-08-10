В Роспотребнадзоре разработали индивидуального «убийцу бактерий»

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Специалисты Роспотребнадзора работают над созданием препаратов против вызывающих пневмонию у пациентов на искусственной вентиляции легких бактерий, которые обрели устойчивость к антибиотикам.

Как уточнили в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии, при инвазивной ИВЛ в течение более двух суток возрастает риск возникновения так называемой госпитальной пневмонии. Смертность среди пациентов с внутрибольничной инфекцией значительно выше, поскольку бактерии, вызывающие заражение, зачастую оказываются устойчивы к традиционно используемым для лечения препаратам.

При тяжелом или крайне тяжелом течении коронавирусной инфекции организм ослаблен не только COVID-19, но и иммунодепрессантами, которые нередко дают в ходе лечения, отметила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

В результате многие пациенты, находящиеся на ИВЛ, получают осложнения в виде бактериальной инфекции, а так как при COVID-19 сильно поражаются легкие, чаще бактериальные осложнения проявляются в виде пневмонии.

Для борьбы с этим явлением в институте имени Г.Н. Габричевского разработали метод персонализированной фаготерапии: ученые подбирают состав, дозировку и путь введения препарата для конкретного пациента на основе вирусов, поражающих бактериальные клетки. На рынке есть уже готовые средства такого рода, но специалисты полагают, что их эффективность не превышает десяти процентов, поэтому предлагается индивидуализировать препарат.

Эксперты определяют, к каким штаммам бактериофагов чувствительны бактерии, убивающие пациента. Затем делается высев коктейля бактериофагов (вирусных «убийц» бактерий) в чашках Петри. После инкубации в термостате в течение нескольких часов ученые проверяют, размножаются ли фаги на данной бактериальной культуре. Также выясняется наличие в сыворотке крови пациента антител к бактериофагам, которые планируют использовать в средстве.

Итогом этой работы становится создание средства, которое обеспечит максимальную доставку нужного количества фагов в очаг инфекции и их длительное нахождение в пораженном органе. Форма препарата может быть любой: таблетки, жидкость, мазь, иногда требуется и внутривенное введение.

Сложность с применением таких препаратов заключается в том, что их сложно производить в больших количествах и в стандартизированной форме, отметил профессор Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов. Он также указал, что ни один препарат на основе бактериофагов не прошел клинические испытания, которые доказали бы эффективность их применения, пишут «Известия».

Главной проблемой эпидемиологов в настоящее время, кроме коронавируса, являются внутрибольничные инфекции, против которых бессильны существующие антибиотики. Эти инфекции не всегда погибают от дезинфицирующих средств и к тому же поражают людей даже с сильным иммунитетом. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Однако он подчеркнул, что мероприятия по профилактике таких инфекций, по словам врача, давно разработаны и отточены, поэтому противостоять эпидемии возможно.