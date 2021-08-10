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Суд отказался вернуть Бритни Спирс ее поместье

Татьяна Плотникова

В мире
Суд отказался вернуть Бритни Спирс ее поместье
Фото: instagram.com/britneyspears

Суд в США отказался немедленно проводить слушания относительно контроля над недвижимостью певицы Бритни Спирс.

Адвокат звезды настаивал, что Бритни подвергается ежедневному вреду, в том числе эмоциональному, психологическому и финансовому. Отстранение от контроля над недвижимостью было бы важным для возможного расследования использования Джейми Спирсом денег дочери, указала защита.

Однако судья отклонил запрос адвоката певицы о переносе слушаний о лишении ее отца контроля над поместьем либо приостановкой соответствующих полномочий Джейми Спирса. Следующее ходатайство от отстранении отца певицы от контроля над недвижимостью будет рассмотрено 29 сентября в Лос-Анджелесе, сообщает NBC News.

Напомним, отец певицы уже более 12 лет является ее опекуном и полностью распоряжается ее деньгами. В 2020 году Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.

В ходе продолжающегося судебного разбирательства Джеймс Спирс заявил, что врачи диагностировали деменцию у его дочери, поэтому она не может самостоятельно распоряжаться своей жизнью. В качестве ограничительной меры отец певицы добился судебного запрета на свободное и открытое общение с публикой, в ответ Бритни отказалась от концертной деятельности.

В июне 2021 года в ходе очередного судебного заседания судья отклонил просьбу певицы снять с нее опеку и оставил за родителем звезды право распоряжаться ее жизнью и финансами. За Джейми Спирсом по-прежнему сохраняется право распоряжения 60-миллионным состоянием звезды.

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