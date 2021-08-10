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Названы самые популярные у россиян направления событийного туризма

Татьяна Плотникова

Общество
Названы самые популярные у россиян направления событийного туризма
Фото: pixabay.com

Более половины (58 процентов) россиян, принявших участие в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, ездят в путешествия с целью отметить какое-либо событие.

В частности, свой день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59 процентов опрошенных, Новый год — 45 процентов. В местных праздниках за границей участвовали 52 процента респондентов, в поездках по стране — девять процентов

Также россияне практикуют поездки на выступление любимого артиста в другие города или страны (33 процента) и на спортивные соревнования (22 процента).

Отвечая на вопрос о о самых запоминающихся ивент-поездках за рубеж, опрошенные чаще всего называли Италию (десять процентов провели в этой стране медовый месяц, отмечали дни рождения, посещали карнавал в Венеции или выставки). Второе место досталось Таиланду (девять процентов), третье — Франции (7,5 процента). В топ-5 также вошли Испания (семь процентов) и Турция (5,9 процента).

Среди российских направлений лидером стал Санкт-Петербург (19 процентов). Далее следуют Сочи (11 процентов), Эльбрус и Байкал (по девять процентов), Калининград (семь процентов), Дагестан, Алтай и Камчатка (по 5,7 процента), сообщает RT.

Самым бюджетным направлением в бархатный сезон для россиян станет Абхазия, рассказал вице-президент Ассоциации туристических операторов России (АТОР) Дмитрий Горин. По этому направлению наблюдаются самые бюджетные цены: они даже ниже, чем на курортах Краснодарского края.

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