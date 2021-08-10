Семейство овцебыков пополнилось в Московском зоопарке

Овцебыки

Теленок овцебыка впервые за три года родился в Московском зоопарке. Несмотря на то, что размер популяции этих уникальных животных пока не вызывает опасений у ученых, они все равно занесены в Международную Красную книгу.

— Первый овцебык — этих зверей также называют мускусными быками — пополнил коллекцию Московского зоопарка в 1972 году. Чтобы начать размножать этих животных, мы привезли еще трех особей в 2002 году, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, с 2002 года овцебыки в столичном зоосаде регулярно приносят потомство. Однако это происходит не ежегодно, потому что племенная самка в зоопарке всего одна. Так, текущим летом, впервые с 2018 года, в московском зоопарке снова появился маленький детеныш овцебык. По оценкам зоологов, малютка здорова и отлично себя чувствует.

В настоящее время детеныш питается материнским молоком. Маленький овцебык уже весит 21 килограмм. В скором времени детеныш перейдет на взрослую пищу: он будет есть свежие ветки ивы, траву, овощи и специальный корм.

Всего в Московском зоопарке проживают четверо представителей этого вида, включая теленка.

Рост взрослой особи может достигать полутора метров, а масса тела овцебыка обычно варьируется от 600 до 750 килограммов. Мех у этого вида, как правило, серый, коричневый, бурый или черный. Продолжительность жизни взрослой особи составляет в среднем от 11 до 14 лет. Однако если животное будет хорошо питаться, оно может прожить в два раза дольше, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

С конца июня в Московском зоопарке появились на свет пять птенцов фламинго: один розового цвета и четверо красного, сообщила ранее в пресс-службе зоосада.

Сотрудники отметили, что птенцы были выведены в инкубаторах, так как в процессе гнездования у птиц бывают конфликты, в ходе которых они могут выкинуть яйцо.