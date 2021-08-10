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Около 12 тысяч заявок подали на mos.ru для участия в проекте «Московское долголетие»

Полина Долганова

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Около 12 тысяч заявок подали на mos.ru для участия в проекте «Московское долголетие»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Около 12 тысяч заявок оставили пользователи портала mos.ru для участия в проекте «Московское долголетие». Об этом рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

По его словам, в период распространения коронавирусной инфекции цифровые сервисы помогали работе столичных проектов. Так, до марта 2020 года проект «Московское долголетие» работал исключительно в онлайн-формате.

— Наша главная задача на тот момент заключалась в том, чтобы помочь горожанам старшего поколения выйти из квартиры, больше общаться и раскрывать свой потенциал. Коронавирус внес свои коррективы и диаметрально изменил принцип работы проекта. В кратчайшие сроки мы адаптировали работу «Московского долголетия» под условия новой реальности, — добавил руководитель.

Он напомнил, что онлайн-занятия начались в апреле прошлого года. Пожилые москвичи могли подать заявку на удаленное участие в проекте. Тогда самыми популярными курсами стали английский язык, тонизирующая гимнастика и ландшафтный дизайн. Чаще всего на участие в проекте записываются женщины. В 2020 году от них поступило около 89 процентов заявок, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В четверг, 5 августа, в Саду имени Баумана состоялся День здоровья с «Московским долголетием». Для участников проекта провели мастер-классы и лекции.

До этого, в июле, спустя долгое время проект наконец вернулся в офлайн-режим. Очные занятия возобновились в парках столицы. Для участия в них необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса — допускаются только те участники, у которых есть QR-код. Остальные же могут посещать занятия, как и прежде, онлайн.

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